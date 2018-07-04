Росатом: соглашения с Узбекистаном по энергоблокам АЭС в завершающей стадии

CA-NEWS (UZ) - Межправсоглашение о строительстве атомной станции (АЭС) в Узбекистане находится на завершающей стадии. Об этом премьер-министру России Дмитрию Медведеву доложил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Как заявил руководителю российского правительства глава госкорпорации Алексей Лихачёв, в завершающей стадии находится межправсоглашение о создании двух крупных блоков в Узбекистане, передает ТАСС.

Это большая работа: правительство нас в этом поддерживает, большое спасибо, и надеемся, что ещё целый ряд других стран станут нашими партнёрами и, как принято у нас говорить, странами-новичками в атомной энергетике, информировал Лихачёв.

Россияне предлагают построить в Узбекистане станцию из двух современных блоков поколения «3+» ВВЭР-1200 стоимостью в 13 миллиардов долларов, из них 11,3 миллиарда предоставляются Москвой в качестве государственного экспортного кредита.