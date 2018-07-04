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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане начата реализация программы ипотечного кредитования «7-20-25»

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане начата реализация программы «7-20-25», сообщил председатель Национального банка РК Данияр Акишев на брифинге 4 июля.

По его словам, подписаны соглашения с банками второго уровня, выданы ипотечные займы в Алматы, Астане, Атырау и Уральске.

Оператором программы выступит акционерное общество «Ипотечная организация «Баспана». В список банков-партнеров вошли Банк Центркредит, Евразийский банк, АТФ банк, RBK-банк, Халык банк, Цесна банк, Жилстройсбербанк. До конца года к ним готовы присоединиться Сбербанк и Форте банк.

Программа «7-20-25» предусматривает выдачу ипотечных займов по следующим условиям: ставка вознаграждения - 7% годовых, первоначальный взнос - 20%, срок займа - до 25 лет.

В программе может участвовать любой гражданин республики, имеющий доход от трудовой или предпринимательской деятельности, а также не имеющий жилья на праве собственности. Программа предусматривает возможность получения ипотечного жилищного займа для приобретения жилья на первичном рынке в любом регионе страны в пределах следующей стоимости: 25 млн тенге – для городов Астана, Алматы, Актау и Атырау ($74,5 тыс.) и 15 млн тенге ($44,6 тыс.) – для других регионов.

Согласно условиям программы, банки-участники не вправе взимать с заемщиков комиссии за предоставление и обслуживание займов.

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