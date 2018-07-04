73-летней жительнице Таджикистана, обвиняемой в наркообороте, грозит до 8 лет лишения свободы

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане уголовное дело в отношении 73-летней жительницы Хатлона, которая обвиняется в посредничестве в незаконном наркообороте, направлено в суд. Ей угрожает от 5 до 8 лет лишения свободы.

Сотрудники управления по контролю за наркотиками Хатлонской области задержали 73-летнюю Рахбар Аминову весной этого года. Во время следствия ей разрешили находиться под домашним арестом: приняли во внимание ее возраст и состояние здоровья.

Курбонназар Баротзода, старший следователь УАКН по Хатлону, сказал 3 июля в беседе с Радио Озоди, что дело в отношении женщины возбуждено по ст 200 (Незаконный оборот наркотических средств) УК РТ.

«Рахбар Аминова на допросе признала свою вину. Она обвиняется в посредничестве в незаконном обороте 400 граммов гашиша, а после этого она получила денежный перевод на свой паспорт. Так как женщина была больна, ей было разрешено находиться под домашним арестом, но это не означает, что она освобождена от уголовной ответственности», - сказал собеседник.

Сама обвиняемая 3 июля сказала, что попытается через адвоката добиться смягчения приговора, чтобы на старости лет не угодить за решетку.

«Я не думала, что все так серьезно. Я лишь выполнила просьбу знакомых доставить некоторые «лекарства» и получила за это деньги по своему паспорту. Дело сейчас находится в суде. Очень переживаю. Я сама не своя все эти дни. Очень беспокоюсь, что окажусь в колонии. Может, суд примет во внимание мой возраст и состояние здоровья», - сказала Рахбар Аминова.

У обвиняемой четверо детей, один из ее сыновей много лет находится на заработках в России. Женщина получает мизерную пенсию в 742 сома и сетует, что дети особо не помогают ей.

Несколько лет назад Рахбар Аминова уже оказывалась на скамье подсудимых за продажу незаконной религиозной литературы и провела какое-то время в заключении.

Таджикистан имеет протяженную границу с Афганистаном, который считается основным производителем наркотиков в мире. По данным АКН, ежегодно в Таджикистане регистрируются от 800 до 1000 преступлений, связанных с наркотиками, из оборота изымается до 7 тонн запрещенного зелья.