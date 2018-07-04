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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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ЕЭК разрабатывает принцип работы на случай введения санкций одной из стран ЕАЭС

CA-NEWS (CA) - Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) работает над созданием механизма совместных действий всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на случай ввода санкций одной из стран. Об этом заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко в эфире телеканала РБК во вторник, 3 июня.

По словам дипломата, в случае ввода санкций против третьих стран все страны ЕАЭС должны действовать согласовано. Петришенко добавил, что отдельные элементы механизма были применены, но они требуют доработки.

«Когда РФ вошла в контрсанкционное противостояние с ЕС, и были приняты российские национальные акты, ограничивающие поставку продовольственной группы товаров на рынок РФ, мы неоднократно предлагали и вносили предложения, и сейчас эта работа ведется на уровне Евразийской экономической комиссии», - рассказал Петришенко.

«Если одно государство принимает какие-то ограничительные меры в отношении третьих государств, то мы должны согласованно действовать - все партнеры по Евразийскому экономическому союзу», - отметил дипломат, добавив, что «отдельные элементы такого механизма были отработаны, но не до конца».

«Идет определенная притирка», - подчеркнул Игорь Петришенко.

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