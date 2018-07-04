В Душанбе врачи обнаружили 10 игл в теле 9-месячного ребенка

CA-NEWS (TJ) - Врачи Национального медицинского центра (Караболо) в Душанбе обнаружили в теле 9-месячного ребенка 10 игл и однозначно утверждают, что самостоятельно ребенок эти иглы проглотить не мог.

Рентген-обследование обнаружило иглы в черепной части головы, нижней части носа, в ногах, на шее и в грудной клетке, а также в других частях тела ребенка. Некоторые иглы уже были глубоко под кожей, и поэтому врачи смогли в ходе первой операции вытащить только 6 игл, еще 4 иглы пока находятся в теле ребенка, сообщает Радио Озоди.

По словам врачей отделения детской хирургии Национального медцентра, 28 июня к ним обратились родные 9-месячного Мудассира Каримова, и они срочно госпитализировали этого ребенка, в теле которого были обнаружены иглы. Врачи говорят, что иглы находятся в теле как минимум три месяца.

Шухрат Чориев, заведующий отделением детской хирургии, 3 июля рассказал: «Сегодня мы провели первую операцию и вытащили из тела ребенка 6 игл. Из-за того, что операция могла бы продлиться очень долго, мы не стали пока извлекать иглы в черепной коробке и в животе. Сами понимаете, что для ребенка перенести сразу столько операций будет невозможно».

Врачи говорят, что если бы ребенок самостоятельно проглотил бы иглы, то он повредил бы себе внутренние органы и они застряли бы в желудочно-кишечном тракте.

Мудассир Каримов - второй ребенок в семье из кишлака Конституция района Рудаки. Отец ребенка находится в трудовой миграции, мать – домохозяйка и самостоятельно воспитывает детей. Родные ребенка утверждают, что они понятия не имеют, каким образом иглы попали внутрь ребенка.

Махфират Хасанова, бабушка маленького пациента рассказала, что некоторые из игл они заметили месяц назад, когда мать ребенка стала кормить его и увидела иглу в десне. «Был месяц Рамазан. Невестка сказала, что покормит ребенка, пока он не заснул. И вдруг закричала, чтобы принесли пинцет. Пока мы искали пинцет, невестка сама вытащила иглу из десны. У иглы не было острого конца, однако ушко иголки было на месте», - рассказала нам Хасанова.

Врачи, которые также участвовали в операции ребенка, тоже разводят руками: с такой ситуацией они сталкиваются впервые. По словам Шухрата Чориева, две иглы были от швейной машинки, еще извлекли две непонятные металлические острые детали. «Еще две представляют из себя простые иголки. Они не новые, находились в теле ребенка уже некоторое время и покрылись ржавчиной», - сказал он.

По словам врачей, их задача – вытащить иглы и острые предметы из тела ребенка, а как они попали в тело ребенка – это уже задача следственных органов и родных ребенка.

Родные Мудассира говорят, что до операции ребенок вел себя нормально, и не вызывал подозрений, что он болен или его что-то мучает. Только после того, как мать ребенка заметила иглу в десне ребенка и извлекла ее, они осмотрели тело и думали, что в нем не менее 20 игл.