Назарбаев дал старт празднованию 20-летия Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 4 июня принял участие в торжественном поднятии флага в Астане и дал старт празднованию 20-летия столицы.

Выступая в ходе церемонии, он поздравил граждан с юбилеем любимого города.

«Наши героические предки завещали нам всегда высоко держать стяг, желая нам больших побед. С тех пор все наши успехи и достижения осуществляются под нашим голубым флагом. За мгновение для истории, за 20 лет мы смогли построить мегаполис, где сегодня проживает 1 миллион 200 тысяч человек. Пока я говорю, наверное, увеличилось еще на несколько человек. И это произошло быстро, на наших глазах. Астана восхищает всех наших друзей, это гордость всех казахстанцев, поэтому понятия «Казахстан, независимость, Астана» стали единым символом нашей государственности, нашего будущего. Под нашим голубым стягом мы собрались, чтобы запустить мероприятия, посвященные 20-летию нашей столицы», - сказал глава республики.