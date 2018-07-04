Вдова первого президента Узбекистана рассказала о первом свидании с Исламом Каримовым

CA-NEWS (UZ) - Вдова первого президента Узбекистана Татьяна Каримова рассказала о своем первом свидании с Исламом Каримовым. Текст с её воспоминаниями опубликован на странице Фонда Ислама Каримова в соцсетях.

"Наше знакомство с Исламом Абдуганиевичем состоялось в 1970 году в Самарканде, когда я училась на последнем курсе инженерно-технологического факультета. Первая наша встреча произошла в доме его старшего брата Ибода Ганиевича, супруга которого – Хайринисо Султановна приходилась мне двоюродной сестрой. Я жила в общежитии и часто после занятий заходила к ним в гости. Мы хорошо общались с Ибодом Ганиевичем, он был очень добрым, умным и интересным человеком", – вспоминает Татьяна Акбаровна.

По ее словам, однажды перед новогодними праздниками она в очередной раз зашла в гости к сестре и уже собиралась уходить, как в дом пришел молодой человек.

"Мне представили его как младшего брата Ибода Ганиевича. Это был Ислам Абдуганиевич. Как такового общения при первой нашей встрече не состоялось. Сестра только попросила помочь полить гостю воды из кувшина, чтобы он смог помыть руки после дороги. Затем у нас было еще несколько коротких встреч в семейном кругу".

Как вспоминает Татьяна Каримова, позднее Ислам Каримов пригласил её на прогулку по парку. "Мы впервые шли и разговаривали без чьего-либо присутствия. Говорили о природе, погоде, учебе. Обычный разговор. Но тут вдруг Ислам Абдуганиевич остановился и спросил: "Ты выйдешь за меня замуж?". Это стало полной неожиданностью для меня. Не знаю, как объяснить: было такое состояние, когда ум еще не успел осознать, оценить, а душа и сердце уже ответили "да". Когда ты просто не чувствуешь сомнений в том, что говоришь. Наверное, я ощутила силу, внутреннюю теплоту, обаяние, уверенность этого человека, какое-то притяжение... Я сказала: "Да", – пишет она.

"В апреле Ислам Абдуганиевич поехал к моим родителям в Кувасай просить моей руки. Свадьба наша состоялась в мае сначала в Самарканде, позже – в Кувасае. После свадьбы мы начали нашу совместную жизнь в Ташкенте, где жили очень просто в двухкомнатной квартире. Ее Ислам Абдуганиевич получил, когда работал помощником Председателя Государственного планового комитета", – отмечает Татьяна Акбаровна.

"Когда мы поженились, он был уже состоявшимся молодым человеком. Я сразу ощутила масштаб этой личности, я чувствовала, что ему предстоит пройти очень непростой, но знаменательный путь. Я всегда была рядом с ним. На протяжении всей нашей совместной жизни мне приходилось работать над собой, расти, совершенствоваться, учиться терпению и пониманию. Ведь рядом со мной был человек, который сам никогда не переставал учиться и всегда шёл вперёд. Наша любовь объединяла и вела нас через всю нашу совместную жизнь…", – заключила она.