Число жертв крушения парома в Индонезии увеличилось до 29 человек, еще 41 считаются пропавшими без вести

CA-NEWS (CA) - Число погибших в результате крушения парома, который затонул накануне у берегов острова Сулавеси в Индонезии, увеличилось до 29 человек, сообщает Reuters.

По данным агентства, еще 41 человек считаются пропавшими без вести. 69 человек удалось спасти.

Паром «Синар Бангун» затонул во время шторма около 17:30 по местному времени примерно в 2 км от порта Тигарас. Судно перевозило пассажиров с острова Самосир, который находится в центре озера Тоба, в Тигарас.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии рассказал, что предварительной причиной крушения стала пробоина в левом борту.