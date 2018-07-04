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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Граждане Узбекистана состояли в группировке, причастной ко взрыву в метро Петербурга

CA-NEWS (UZ) - Фигурантов дела о теракте в санкт-петербургском метро в 2017 году обвинили в участии в террористической группировке «Катиба Таухид валь-Джихад», рассказал представитель Следственного комитета России на заседании Мосгорсуда, передает «Интерфакс».

По его словам, всего по данному делу привлекли 11 человек. Всех их дополнительно обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе).

«В том числе объявлены в международный розыск участники и организаторы международного террористического сообщества, структурно входящего в организацию «Катиба Таухид валь-Джихад», — заявил следователь.

По данным портала Tracking Terrorism, данная террористическая группировка была создана в 2013 году и в основном состоит из граждан Узбекистана и имеет связи с другими узбекскими и кыргызскими радикальными исламистскими группами, передает РБК.

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