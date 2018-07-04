РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Зять главы акционерной компании «Уздонмахсулот» задержан при получении взятки

CA-NEWS (UZ) - Как сообщили источники в АК «Уздонмахсулот», председатель правления акционерной компании Сурат Хайдаров и его зять Джамшид Шарипов, работавший пресс-секретарем, были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности. Об этом сообщает centralasian.org.

Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана увезли председателя правления акционерной компании «Уздонмахсулот» Сурата Хайдарова из его дома в Ташкенте 28 июня.

По словам одного из сотрудников компании «Уздонмахсулот», зять Сурата Хайдарова Джамшид Шарипов был задержан сотрудниками спецслужбы при получении взятки за продажу одного из мукомольных заводов в Ташкентской области.

– В тот день Джамшид Шарипов возвращался из пункта приема зерна «Даштабад» в Зааминском районе Джизакской области. Его задержали в момент получения крупной взятки на автомагистрали. Взятка была дана за продажу одного из мукомольных заводов в Ташкентской области. После того, как Хайдаров запросил у парней взятку за продажу завода, эти парни обратились в СГБ. Операция по задержанию осуществлялась сотрудниками спецслужбы совместно с парнями, сообщившими о взятке. Хайдаров вместе со своим зятем находился в командировке в Джизакской области. Когда зятя задержали, Хайдаров сбежал из Джизака и сразу приехал в Ташкент. Но вечером того дня его задержали в собственном доме, – говорит сотрудник компании.

По словам сотрудника «Уздонмахсулота», после задержания Хайдарова и его зятя, сотрудники СГБ опечатали рабочий кабинет главы акционерной компании.

print
  • Президент Таджикистан назвал силовиков, вымогающих деньги у туристов, предателями родины
  • В Монголии установили 23-метровую статую Будды
  • Вице-премьер Монголии провел переговоры с представителем генерального секретаря ООН по вопросам уменьшения опасности бедствий
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×