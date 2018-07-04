Зять главы акционерной компании «Уздонмахсулот» задержан при получении взятки

CA-NEWS (UZ) - Как сообщили источники в АК «Уздонмахсулот», председатель правления акционерной компании Сурат Хайдаров и его зять Джамшид Шарипов, работавший пресс-секретарем, были задержаны сотрудниками Службы государственной безопасности. Об этом сообщает centralasian.org.



Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана увезли председателя правления акционерной компании «Уздонмахсулот» Сурата Хайдарова из его дома в Ташкенте 28 июня.

По словам одного из сотрудников компании «Уздонмахсулот», зять Сурата Хайдарова Джамшид Шарипов был задержан сотрудниками спецслужбы при получении взятки за продажу одного из мукомольных заводов в Ташкентской области.

– В тот день Джамшид Шарипов возвращался из пункта приема зерна «Даштабад» в Зааминском районе Джизакской области. Его задержали в момент получения крупной взятки на автомагистрали. Взятка была дана за продажу одного из мукомольных заводов в Ташкентской области. После того, как Хайдаров запросил у парней взятку за продажу завода, эти парни обратились в СГБ. Операция по задержанию осуществлялась сотрудниками спецслужбы совместно с парнями, сообщившими о взятке. Хайдаров вместе со своим зятем находился в командировке в Джизакской области. Когда зятя задержали, Хайдаров сбежал из Джизака и сразу приехал в Ташкент. Но вечером того дня его задержали в собственном доме, – говорит сотрудник компании.

По словам сотрудника «Уздонмахсулота», после задержания Хайдарова и его зятя, сотрудники СГБ опечатали рабочий кабинет главы акционерной компании.