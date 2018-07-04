Стало известно имя убийцы американского рэпера Тупака

- Азия и мир, общество
- 14:02, 04 июля 2018
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CA-NEWS (CA) - Дуэйн Кит Дэйвис, подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, назвал настоящее имя убийцы. По его словам, исполнителя застрелил Орландо Андерсон, который приходится Дэйвису племянником, передает Daily Mail со ссылкой на серию документального сериала Netflix, посвященную расследованию преступления.
Дэйвис рассказал, что он находился в автомобиле, когда его племянник обстрелял транспортное средство, в котором ехал Тупак. Сам Андерсон погиб через два года после убийства рэпера. Дэйвис также отметил, что он единственный из оставшихся в живых, кто точно знает имя убийцы Тупака.
Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. «За мной гонялись на протяжении 20 лет. Я решил обо всём рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда», - цитирует издание Дэвиса.
По его словам, Тупак и Андерсон принадлежали к враждующим группировкам, что послужило причиной конфликта.
Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. Рэпер получил четыре пулевых ранения. В госпитале его ввели в состояние искусственной комы, однако 13 сентября музыкант скончался. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.