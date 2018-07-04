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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Стало известно имя убийцы американского рэпера Тупака

CA-NEWS (CA) - Дуэйн Кит Дэйвис, подозреваемый в убийстве рэпера Тупака Шакура, назвал настоящее имя убийцы. По его словам, исполнителя застрелил Орландо Андерсон, который приходится Дэйвису племянником, передает Daily Mail со ссылкой на серию документального сериала Netflix, ​посвященную расследованию преступления.

Дэйвис рассказал, что он находился в автомобиле, когда его племянник обстрелял транспортное средство, в котором ехал Тупак. Сам Андерсон погиб через два года после убийства рэпера. Дэйвис также отметил, что он единственный из оставшихся в живых, кто точно знает имя убийцы Тупака.

Ранее Дэвис отказывался назвать имя преступника, но теперь решился указать на своего племянника, погибшего в 1998 году. «За мной гонялись на протяжении 20 лет. Я решил обо всём рассказать, так как у меня рак. Мне больше нечего терять. Все, что меня волнует, — правда», - цитирует издание Дэвиса.

По его словам, Тупак и Андерсон принадлежали к враждующим группировкам, что послужило причиной конфликта.

Тупака убили в ночь на 7 сентября 1996 года, когда он возвращался с боксерского поединка между Майком Тайсоном и Брюсом Селдоном. Рэпер получил четыре пулевых ранения. В госпитале его ввели в состояние искусственной комы, однако 13 сентября музыкант скончался. В 2016 году газета Los Angeles Times опубликовала расследование, в котором назвала Андерсона ответственным за инцидент, заявив, что он получил за убийство деньги.

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