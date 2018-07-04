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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Фигурантов дела о теракте в метро Петербурга оставили под арестом до октября
Предыстория: Организатором теракта в метро Петербурга названа сирийская группировка «Катиба таухид валь-джихад». Её лидером является уроженец Ошской области

CA-NEWS (KG) - Мосгорсуд до 3 октября продлил арестом предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова и его брата Акрама, передает корреспондент «Интерфакса».

На тот же срок, согласно постановлению, арест продлен еще восьмерым обвиняемым - Бахраму Ергашеву, Азамжону Махмудову, Шохисте Каримовой, Мухамадюсуфу Мирзаалимову, Дилмуроду Муидинову, Сейфулле Хакимову, Ибрагимжону Эрматову и Содику Ортикову.

Как пояснил в суде следователь, в настоящее время расследование дела находится на завершающей стадии, однако основания для продления ареста обвиняемым не отпали - они, как считает следствие, по-прежнему могут скрыться или воспрепятствовать производству по делу.

В свою очередь обвиняемые и их адвокаты возражали против удовлетворения ходатайства Следственного комитета РФ. По словам защитников, ряду фигурантов уже предъявлено обвинение в окончательной редакции, доказательств их причастности к теракту в материалах расследования нет и ничего не препятствует изменить им меру пресечения на более мягкую.

В результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 получили ранения. Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов.

В качестве обвиняемых по делу в настоящее время проходит 11 человек, которые находятся под арестом в Москве.

Следствие считает организатором теракта Аброра Азимова, его старшего брата Акрама - посредником, который взял деньги на совершение преступления в Турции у участника международной террористической организации.

Азимовы утверждают, что не знали, что участвуют в подготовке теракта и в непосредственной организации его себя виновными не считают.

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