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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев открыл паралимпийский тренировочный центр

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил паралимпийский тренировочный центр.

Как сообщает пресс-служба Акорды, он ознакомился с новым сооружением Астаны, предназначенным для качественной и профессиональной подготовки национальных сборных команд и спортивного резерва по летним и зимним паралимпийским видам спорта.

«Благодаря своей настойчивости и силе воле вы прославляете нашу страну. Я восхищаюсь вашей деятельностью и целеустремленностью. Вы показываете достойный пример всем», - сказал он спортсменам.

Глава республики вручил чемпиону XII зимних паралимпийских игр Александру Колядину памятный подарок за достижения в спорте.

Кроме того, во время открытия спортивного объекта президент Азиатского Паралимпийского комитета Маджид Рашед вручил Н.Назарбаеву Орден Почета данной организации.

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