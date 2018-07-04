Жизнь в Центральной Азии: Какое будущее ждет туркменское водохранилище «Алтын Асыр»?

CA-NEWS (TM) - По инициативе Туркменбаши в начале 2000-х было решено построить в Каракумах Туркменистана искусственное водохранилище «Алтын асыр». Для этого, по аналогии с озером Сарыкамыш, коллекторно-дренажными водами заполнили естественную природную впадину Карашор, расположенную приблизительно в 200 километрах севернее города Сердар (бывший Кизыл-Арват), передает Хроники Туркменистана.

Для наполнения Карашора был прорыт коллектор, берущий начало в Лебапском велаяте и протянувшийся по пескам с востока на запад почти на 800 километров. Все коллекторно-дренажные воды Лебапа, Мары и Ахала сбрасываются в него.

Русло коллектора проложено параллельно руслу канала «Каракум», но на 100 километров севернее. Проложено оно прямо в песке и без облицовки. В итоге просачивание воды по всей длине Каракумского канала привело к поднятию уровня грунтовых вод, что вызвало засоление и деградацию больших площадей земель.

При строительстве нового коллектора не были учтены метрологические факторы, то есть постоянно дующие в разных направлениях ветра в Каракумах и вызываемые ими движения гигантских масс песка (барханов). В результате наносов песка в коллектор постепенно изменилось его русло. Вода размыла берега и залила огромные площади, образуя озера. Из-за этого во многих местах, где проходит коллектор, невозможно понять, где первоначально располагалось его русло.

Сегодня невозможно подсчитать, сколько миллионов кубометров воды не дошло до конечного пункта назначения. Можно только догадываться о масштабах вреда, нанесенного и наносимого по сей день экологии пустыни.

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Бердымухаммедов в поздравлении с праздником «капля воды — крупица золота» отмечает, что за последние годы проделана большая работа по рачительному водопользованию. В производство внедряются водосберегающие технологии и новейшие научные достижения, в строительстве водохозяйственных объектов и ирригационных сооружений широко применяется передовой опыт», - отмечается в тексте.

«Сейчас ведётся строительство очередной фазы этого грандиозного объекта, призванного работать на обеспечение экологического благополучия, а значит, на повышение качества жизни людей – как в Туркменистане, так и во всём регионе Центральной Азии», - подчеркнул Бердымухаммедов на конференции высокого уровня, посвящённой объявленному ООН Десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018-2028 годы».

Ранее, в октябре 2014 года журнал Nature опубликовал статью финского климатолога Олли Вариса, который предупреждает, что если страны Центральной Азии не научатся рационально пользоваться своими водными ресурсами, то вскоре их ждет судьба Ближнего Востока или Северной Африки со всеми вытекающими социально-экономическими потрясениями.