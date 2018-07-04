Назарбаев поздравил Андреса Обрадора с избранием на пост президента Мексики
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CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики, сообщает пресс-служба Акорды.
«Уверен, что ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене.
Убежден, что благодаря вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности», - говорится в телеграмме.
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