Назарбаев поздравил Андреса Обрадора с избранием на пост президента Мексики

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики, сообщает пресс-служба Акорды.

«Уверен, что ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене.

Убежден, что благодаря вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности», - говорится в телеграмме.