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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Назарбаев поздравил Андреса Обрадора с избранием на пост президента Мексики
Предыстория: На выборах президента Мексики победил кандидат от левых сил. За время предвыборной гонки были убиты 130 политиков

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Андреса Мануэля Лопеса Обрадора с избранием на пост президента Мексики, сообщает пресс-служба Акорды.

«Уверен, что ваш богатый опыт работы на политической и общественной службе внесет значительный вклад в дальнейшее развитие Мексики и укрепление ее авторитета на международной арене.

Убежден, что благодаря вашей активной поддержке дружественные отношения и сотрудничество между нашими странами и далее будут развиваться в духе взаимопонимания и стабильности», - говорится в телеграмме.

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