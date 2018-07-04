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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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На центральной площади Монголии открылась выставка на тему уменьшения риска бедствий

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 4 июля состоялась церемония открытии выставки, посвященной 2-ой Азиатской конференции на уровне министров, на центральной площади столицы, передает Montsame.

Данная выставка организуется министерством окружающей среды и туризма совместно с мэрией столицы и главным управлением по чрезвычайным ситуациям, на которой представлены продукции и услуги 49 стран-участников и международных организаций, присутствующих на конференции, чтобы показать свои действия и меры, предпринимаемые для уменьшения опасности бедствий.

Выступая на церемонии открытии, вице-премьер У.Энхтувшин отметил, «Я уверен, что эта выставка станет началом и мостом развития науки, исследований, технологий, делового партнерства и сотрудничества между различными организациями и сообществами Азиатско-Тихоокеанского региона».

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