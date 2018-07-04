Госпогранслужба Туркменистана опровергла информацию о гибели 25 солдат на границе с Афганистаном

CA-NEWS (TM) - Корреспонденты радио «Азатлык» сообщили о гибели около 25 туркменских солдат в результате перестрелки на туркмено-афганской границе. Позднее, представитель государственной пограничной службы Туркменистана опроверг данную информацию.

Как сообщил корреспондент в Туркменистане, примерно три недели назад на участке туркменской границы Мары-Серхетабат (бывший Гушгы) - Тагтабазар, сопредельной с афганской провинцией Бадгис, в результате возникшей перестрелки, погибли около 25 туркменских солдат. Афганская провинция Багдис граничит с Марыйским велаятом Туркменистана.

По его словам, тела погибших, трое из которых жители Балканского велаята, а большинство из Дашогуза, были переданы их семьям в металлических гробах. Как стало известно, стрельба началась после того как с афганской стороны группа вооружённых людей, подозреваемых в контрабанде наркотиков, открыла огонь по туркменским военным.

«С афганской стороны границы [подозреваемая] в незаконной перевозке наркотиков группа открывает огонь и убивает 3 туркменских солдат. После этого военные из гарнизона объявляют тревогу и открывают огонь на поражение. В перестрелке, продолжавшейся 6 часов, подозреваемые наркоторговцы ранили десятки и убили около 25 туркменских солдат», сообщил корреспондент.

Официальной информации и заявлений по поводу перестрелки на туркмено-афганской границе, а также сообщений о гибели туркменских военных со стороны властей Туркменистана не было. Официальных заявлений об инциденте не было и с афганской стороны.

Позднее, представитель государственной пограничной службы Туркменистана опроверг данную информацию. «Государственная пограничная служба Туркменистана ведёт круглосуточный мониторинг на всех участках государственной границы и надёжно охраняет рубежи страны. Никаких человеческих потерь в рядах военнослужащих Туркменистана за текущий год не было. На государственной границе Туркменистана прилегающей к афганской провинции Бадхис в течение 2018 года боестолкновений с вооружёнными формированиями из Афганистана не происходило», - сообщил Turkmenportal.com представитель Государственной пограничной службы Туркменистана майор Байли Атаев..

«Информация о том, что на туркмено-афганской границе, прилегающей к южным районам страны Тахтабазар и Серхетабат (бывш. Кушка, редакция), три недели назад произошло боестолкновения с вооружёнными бандформированиями, в результате которых якобы были потери в рядах военнослужащих с туркменской стороны, недостоверна и не имеет ничего общего с действительностью. Ситуация на туркмено-афганской границе остаётся стабильной», - сообщил Байли Атаев.

Туркменистан имеет с Афганистаном общую границу протяженностью 744 километров.