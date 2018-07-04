Посол Монголии вручил верительные грамоты гендиректору ЮНЕСКО

CA-NEWS (MNG) - 3 июля постоянный представитель Монголии при ЮНЕСКО посол А.Баттур вручил верительные грамоты генеральному директору ЮНЕСКО Одри Азуле и обменялся мнениями по вопросам сотрудничества между Монголией и ЮНЕСКО,сообщает Montsame.



В частности, посол А.Баттур обсудил с генеральным секретарём ЮНЕСКО конкретные вопросы, касающиеся расширения двустороннего сотрудничества в сферах образования, культуры, науки и направлении охраны и защиты материального и нематериального культурного наследия, которые предусмотрены в меморандуме о сотрудничестве между Монголией и ЮНЕСКО на 2017-2020 годы.

Генеральный секретарь Одри Азуле, со своей стороны подчеркнула, что ЮНЕСКО готова оказать всестороннюю поддержку в разработке мастер-плана в области образования и привлечении Монголии к мобильному обучению, целью которого является улучшение доступа к образованию жителей сомонов отдаленных регионов.