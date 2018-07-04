В Душанбе выявили притон интим-услуг для иностранцев

CA-NEWS (TJ) - Министерство внутренних дел Таджикистана сообщает о выявлении в городе Душанбе притона, где местные девушки «обслуживали», в основном иностранцев.

Предполагаемым организатором притона, как отмечается в телевизионном сюжете, подготовленном пресс-центром МВД, является жительница города Душанбе Фарангиз Бадалова, 1991 г.р, сообщает Авеста.

Отмечается, что притон обнаружили сотрудники четвертого отдела управления уголовного розыска МВД, занимающегося нравственными преступлениями.

Как следует из сюжета, гражданка Ф.Бадалова организовала притон в съемной квартире на территории столичного района Исмоили Сомони, которую предоставляла для интимных встреч девушек «по вызову» с иностранцами.

Предполагаемая организатор притона отправляла знакомым иностранцам фотки девушки «на выбор», а потом звонила девушкам, которые приезжали «на точку» в условленное время для встречи с клиентами.

Так, во время рейда сотрудниками милиции в съемной квартире находились две местные жительницы и двое граждан Афганистана – Амрулло Одил, 1986 г.р. и Абдулатиф Ризои, 1989 г.р.

В своих показаниях граждане Афганистана подтвердили, что Фарангиз Бадалова отправляла им фото девушек, чтобы они могли выбрать понравившуюся им «партнершу» для интимной встречи.