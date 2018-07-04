Reuters сообщил о гибели сына лидера ИГ в столкновении с российскими войсками в Сирии

CA-NEWS (CA) - Сын лидера террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Хузайфа аль-Бадри погиб в сирийской провинции Хомс в ходе операции против военных сил России и Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на новостной канал исламистов.

«Хузайфа аль-Бадри, сын Халифа, был убит в операции против алавитов и русских в Хомсе», - приводит агентство сообщение террористов.

Судьба самого лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади остается неизвестной. Несмотря на многочисленные сообщения о его ликвидации, исламисты отрицают информацию о его смерти.

Так, в июне 2017 года российское Минобороны предположило, что лидер исламистов мог быть уничтожен во время удара ВКС по командному центру в районе Ракки, города, который долгое время был неофициальной столицей ИГ.

В сентябре 2017 года исламисты опубликовали аудиозапись, на которой, предположительно, звучал голос аль-Багдади. Информацию о гибели лидера группировки опровергли и власти Ирака, заявившие, что он успел покинуть Ракку. В феврале коалиция под руководством США официально заявила, что продолжит поиск аль-Багдади из-за отсутствия «очевидных доказательств его смерти».

Точное местоположение лидера ИГ установить не удается. Тем не менее, в феврале 2018 года глава разведки Ирака Абу Али аль-Басри рассказал, что по данным его ведомства Абу Бакр был ранен во время авианалетов и находится на лечении в больнице в приграничных районах Сирии. В мае он уточнил, что глава террористической группировки может скрываться в населенном пункте Аль-Хаджин в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.