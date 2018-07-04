В Жамбылской области опрокинулся автобус, погибла девушка, 40 человек пострадали

CA-NEWS (KZ) - В Жамбылской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла девушка, еще 40 человек пострадали.

По данным пресс-службы Департамента внутренних дел региона, 1 июля примерно в 22:20 на автотрассе Алматы–Тараз 25-летний водитель автобуса, следуя из Алматы в Шымкент, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание транспорта на бок.

В результате ДТП на месте скончалась 27-летняя пассажирка, в районную больницу села Кордай доставлен 41 человек, из них шестеро госпитализированы.

Проводится досудебное расследование по ст. 345 ч.3 (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Казахстана. Подозреваемый водворен в ИВС.