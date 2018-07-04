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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан подписал соглашение с Францией о проведении выставки в парижском музее Гиме

CA-NEWS (TJ) - Таджикистан и Франция 3 июля подписали соглашение о проведении выставки исторических экспонатов Таджикистана в Парижском музее восточных искусств «Гиме» в Париже, сообщает пресс-служба министерства культуры Таджикистана.

Соглашение в присутствии министра культуры РТ Шамсиддина Орумбекзода подписали посол Франции в РТ Ясмин Гуедар и директор национального музея Таджикистана Абували Шарифзода.

Ясмин Гуедар отметила, что для успешного культурного сотрудничества обеих стран уже проделано немало позитивного и положительного. Она выразила уверенность в том, что таджикская выставка пройдет на высоком уровне и Таджикистан завоюет любовь и признание парижан.

Посол Франции добавила, что некоторые экспонаты выставки будут доставлены в Париж из Британского музея.

В свою очередь, министр культуры РТ Шамсиддин Орумбекзода отметил, что данная выставка станет хорошей возможностью для презентации богатой, древней таджикской культуры, развития и упрочения культурных связей двух государств.

Также было отмечено, что в сентябре текущего года Таджикистан посетит группа французских экспертов, которые вместе со своими таджикскими коллегами займутся подготовкой экспонатов к выставке в музее Гиме

Как ожидается, выставка исторических экспонатов Таджикистана в Парижском музее Гиме откроется в начале 2019 года и продлится три месяца.

Парижский музей восточных искусств (музей Гиме) основал француз, который интересовался религией других стран. Музей был основан в 1889 году. Находится почти напротив Эйфелевой башни, на другом берегу Сены.

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