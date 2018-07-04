Россельхознадзор запретил поставки продукции с трех предприятий Беларуси

CA-NEWS (CA) - Россельхознадзор с 4 июля запретил поставки продукции с трех предприятий Белоруссии. Продукция пяти предприятий поставлена под усиленный лабораторный контроль, сообщает «Интерфакс».

Как сообщается в материалах службы, в связи с повторными нарушениями ветеринарно-санитарных требований запрещен ввоз продукции ОАО «Беларуськалий» (выявление тетрациклина в говядине) и Калинковичского мясокомбината (также выявление тетрациклина в говядине), форелевого хозяйства «Лохва» - из-за обнаружения бактерий группы кишечной палочки в рыбе.

Кроме того, под усиленный лабораторный контроль поставлена продукция предприятия «Мозырские молочные продукты», ОАО «Молоко» (цех в г.Городок), ОАО «Молодечненский молочный комбинат» (Нарочанский филиал), ОАО «Молочные горки» и ТПК «Продинвест». Одна из основных причин этой меры - превышение массовой доли нитратов в питьевом молоке.