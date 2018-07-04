В Таджикистане государство будет регулировать цены на продукты первой необходимости

CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана приняло постановление «О перечне социально значимых товаров и продукции первой необходимости, цены на которые подлежат государственному регулированию».

Как сообщили «Авеста» в антимонопольной службе РТ, согласно данному постановлению, контроль над исполнением которого возложен на антимонопольную службу, правительство Таджикистана отныне будет регулировать цены на 16 наименований товаров и продуктов первой необходимости.

По словам источника, данное решение принято с целью защиты социальных интересов населения. Меры по нему будут приниматься только в случае необоснованного повышения цен на потребительском рынке на 20%.

«Согласно постановлению правительства, в решении этого вопроса с антимонопольной службой должны сотрудничать таможенная служба, минсельхоз и исполнительные органы власти на местах», – отметил источник.

По его словам, в постановлении также говорится о методах и путях решения этого вопроса в случае необоснованного повышения цен.

«До принятия данного постановления воздействовать на искусственное повышение цен было сложно. Когда на то есть законные основания, в данном случае постановление правительства, то и контролировать цены на продукты питания первой необходимости станет легче», – подчеркнули в антимонопольной службе

Постановление распространяется не только на товары отечественного производства, но и на импортную продукцию.

Перечень социально значимых товаров и продукций, цены на которые подлежат государственному регулированию:

1. Мука (1 и 2 сортов)

2. Хлеб, изготовляемый из муки 1 и 2 сортов

3. Макаронные изделия

4. Пшеница

5. Рис

6. Картошка

7. Овощи: морковь, лук, капуста

8. Сахар, сахарный песок

9. Масло: хлопковое, подсолнечное, сливочное

10. Молочная продукция: молоко, кефир, каймак, сметана, творог

11. Крупы: чечевица, горох, гречка, перловка

12. Мясо: говядина, баранина, курятина

13. Куриные яйца

14. Соль

15. Чай: зелёный и чёрный

16. Детское питание