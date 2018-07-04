В Таджикистане государство будет регулировать цены на продукты первой необходимости

- Таджикистан, экономика
- 16:12, 04 июля 2018
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- Обновлено: 16:13, 04 июля 2018
CA-NEWS (TJ) - Правительство Таджикистана приняло постановление «О перечне социально значимых товаров и продукции первой необходимости, цены на которые подлежат государственному регулированию».
Как сообщили «Авеста» в антимонопольной службе РТ, согласно данному постановлению, контроль над исполнением которого возложен на антимонопольную службу, правительство Таджикистана отныне будет регулировать цены на 16 наименований товаров и продуктов первой необходимости.
По словам источника, данное решение принято с целью защиты социальных интересов населения. Меры по нему будут приниматься только в случае необоснованного повышения цен на потребительском рынке на 20%.
«Согласно постановлению правительства, в решении этого вопроса с антимонопольной службой должны сотрудничать таможенная служба, минсельхоз и исполнительные органы власти на местах», – отметил источник.
По его словам, в постановлении также говорится о методах и путях решения этого вопроса в случае необоснованного повышения цен.
«До принятия данного постановления воздействовать на искусственное повышение цен было сложно. Когда на то есть законные основания, в данном случае постановление правительства, то и контролировать цены на продукты питания первой необходимости станет легче», – подчеркнули в антимонопольной службе
Постановление распространяется не только на товары отечественного производства, но и на импортную продукцию.
Перечень социально значимых товаров и продукций, цены на которые подлежат государственному регулированию:
1. Мука (1 и 2 сортов)
2. Хлеб, изготовляемый из муки 1 и 2 сортов
3. Макаронные изделия
4. Пшеница
5. Рис
6. Картошка
7. Овощи: морковь, лук, капуста
8. Сахар, сахарный песок
9. Масло: хлопковое, подсолнечное, сливочное
10. Молочная продукция: молоко, кефир, каймак, сметана, творог
11. Крупы: чечевица, горох, гречка, перловка
12. Мясо: говядина, баранина, курятина
13. Куриные яйца
14. Соль
15. Чай: зелёный и чёрный
16. Детское питание