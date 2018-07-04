На азиатской конференции в Монголии выступила 10-летняя девочка с призывом создать светлое будущее для всех

CA-NEWS (MNG) - На азиатской конференции на уровне министров, проходящей в эти дни в Улан-Баторе, выступила 10-летняя ученица 5-го класса «American school» З.Маралгоо с речью, представив всех детей и молодежи Азиатско-Тихоокеанского региона, передает Montsame.

В своей речи она сказала, что ей страшно смотреть по телевизору событий о пострадавших людей от последствия землетрясений, наводнений и цунами, и что у неё слезы сами наворачиваются на глаза, когда видит детей, осиротевших и оставшихся без родителей и дома после стихийных бедствий.

«Мне становится грустно видеть тех, кто не может помочь себе в кризисных ситуациях. Тем не менее я знаю, что есть миллионы доблестных и мужественных людей, которые протягивают руку помощи нуждающимся. Поэтому я радуюсь, когда спасатели помогают людям и их выручают из беды. В школе нас учат как себя вести в случае наступления чрезвычайных случаев. Регулярно проводятся учения по чрезвычайным ситуациям и оказанию первой помощи на наших школах. И я уверена, что вы все согласитесь со мной, что каждый должен знать об этом. Я также понимаю, почему сегодня в нашей столице собрались тысячи и тысячи делегатов из более 50 стран. Поэтому я призываю от имени всех детей Азиатско-Тихоокеанского региона объединить наши сердца, мысли и усилия в целях создания светлого будущего для нас всех. Благодарю!»- сказала в своей речи 10-летняя девочка.