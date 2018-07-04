Генпрокурор Казахстана назначил нового главного военного прокурора

CA-NEWS (KZ) - Генеральный прокурор Казахстана Кайрат Кожамжаров назначил Сартаева Дастана Шаймерденовича на должность главного военного прокурора.

Как сообщает пресс-служба надзорного органа, Д.Сартаев родился в 1959 году. Окончил Казахстанский государственный университет им.С.Кирова по специальности «юрист».

Трудовую деятельность начал в 1981 году в органах прокуратуры Жамбылской области. Руководил районными и городскими прокуратурами. Возглавлял прокуратуры Актюбинской, Атырауской и Павлодарской областей.

С 2014 года занимал должность прокурора Мангистауской области.

Кандидат юридических наук. Награжден орденами «Курмет» и «Данк» II степени.

Стаж в органах прокуратуры 36 лет.