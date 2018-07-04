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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане установится жара +43 градуса

CA-NEWS (UZ) - На Узбекистан через Туркменистан 7 – 10 июля придёт сухой и очень жаркий воздух с районов Ирана, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По прогнозам синоптиков, по республике установится аномально жаркая погода с температурой воздуха на 5 – 7 градусов выше среднемноголетних значений. В дневные часы воздух будет прогреваться до 40 – 43 градусов. По Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям воздух прогреется до 44 – 45 градусов.

За последние 10 лет такая жаркая погода наблюдалась в республике в июле прошлого года, в июле 2015 года, в конце июля - начале августа 2013 года, в начале августа 2011 года.

В эти периоды устойчивая жара с температурой воздуха на 5 – 7 градусов выше нормы сохранялась по территории Узбекистана на протяжении 4 – 6 дней, а температура воздуха в дневные часы достигала 40 – 43 градусов, по северу, югу и пустынной зоне местами до 45 градусов.

В Ташкенте самая высокая температура за все годы наблюдений составляет 44,6 градусов. Этот температурный рекорд был зафиксирован 18 июля 1997 года и сохраняется вот уже 20 лет. Для юга и пустынной зоны значения самых высоких температур за все годы наблюдений достигают 47 – 49 градусов.

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