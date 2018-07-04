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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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АБР одобрил кредит в размере $60 млн для оказания помощи Монголии в развитии инфраструктуры

CA-NEWS (MNG) - Совет директоров Азиатского банка развития (АБР) одобрил кредит в размере $60 млн для содействия улучшению и восстановлению автодорожных коридоров общей протяженностью 311 км в Монголии, что будет способствовать росту экономического сотрудничества и торговли, а также инклюзивному развитию в стране, сообщает Синьхуа.

Старший специалист АБР по транспорту для стран Восточной Азии Масахиро Нисимура подчеркнул важность инвестиций в инфраструктуру. «Необходимо вкладывать в строительство качественных дорог, мостов, энергосетей, коммуникаций, которые будут способствовать созданию более устойчивой и диверсифицированной экономики, обеспечивающей всеобъемлющий и устойчивый рост», - добавил он.

Проект нацелен на восстановление и повышение безопасности движения участков дорожного коридора, связывающих Монголию с КНР и Российской Федерацией, а также магистрали Улан-Батор-Дархан-Алтанбулаг. Он также будет способствовать инклюзивному экономическому росту путем увеличения объемов торговли и развития сельского хозяйства, агробизнеса и туризма.

В последние годы рост экономики Монголии замедлился, а рост ВВП сократился с 17,3% в 2011 году до 5,1% в 2017 году, говорится в сообщении АБР.

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