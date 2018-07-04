РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Спецподразделение Минобороны Таджикистана примет участие в «Мирной миссии-2018»

CA-NEWS (TJ) - Специальное подразделение министерства обороны Таджикистана в составе одной роты, которое входит в состав мобильных подразделений ОДКБ, примет участие в антитеррористических командно-штабных учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

Таджикскую военную делегацию на учениях будет возглавлять начальник Генштаба Вооруженных сил республики, первый заместитель министра обороны генерал-лейтенант Эмомали Собирзода, сообщили «Азия-Плюс» в оборонном ведомстве страны.

В учении, которое пройдет на Чебаркульском полигоне Челябинской области России, будет задействовано более 3 тысяч военнослужащих из Казахстана, Китая, Киргизии, России, Узбекистана, Таджикистана, Индии и Пакистана, и свыше 500 единиц вооружения и военной техники.

Антитеррористические учения «Мирная миссия» проводятся на территории стран ШОС с периодичностью раз в два года. «Мирная миссия-2018» станет уже одиннадцатой по счету.

Последние маневры проводились в 2016 году в Кыргызстане на полигоне Эдельвейс около озера Иссык-Куль. Проводились они и в Таджикистане - в июне 2012 года на полигоне Чорух-Дайрон Согдийской области.

Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме в организацию Индии и Пакистана.

print
  • Генпрокуратура Узбекистана расследует разврат в отношении детдомовцев
  • Уроженец Таджикистана заплатив 25 тыс. рублей, женился на россиянке, чтобы получить разрешение на проживание
  • За несообщение о мятеже экс-заместителя министра обороны, житель Таджикистана приговорен к 8 годам лишения свободы
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×