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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Кыргызстана С.Жээнбеков поздравил казахстанцев с юбилеем Астаны

CA-NEWS (KZ) - Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поздравил казахстанцев с юбилеем Астаны. Видео его поздравления опубликовал телерадиокомплекс президента РК.

«Искренне поздравляю вас с юбилеем Астаны – славной столицы братского Казахстана. Астана - это город политических и экономических успехов братского нам государства, демонстрирует растущую мощь страны и высокий потенциал ее дальнейшего развития. Развитие Астаны неразделимо от истории становления независимого Казахстана. Пусть она и впредь развивается, процветает как символ независимости Казахстана. Желаю братскому народу Казахстана благополучия, мира и процветания», - сказал глава КР в поздравлении.

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