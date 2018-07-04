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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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В мае 2018 валютные резервы Монголии достигли $3,2 млрд

CA-NEWS (MNG) - В мае 2018 года валютные резервы Монголии достигли $3,2 млрд. Данный показатель вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Такие данные приводит 4 июля центральный банк Монголии, сообщает Xinhua.

На рост валютных резервов главным образом повлияло обновление «Соглашения о валютном свопе в национальных валютах между Монголией и Китаем», восстановление доверия иностранных инвесторов к монгольской экономике, увеличение объемов инвестиций от стран-доноров и приобретение Центробанком золота у старателей и золотодобывающих предприятий в январе-июне 2018 года общим объемом на 7,1 т.

Специалисты полагают, что это также непосредственно связано с реализацией Программы расширенного финансирования МВФ в Монголии. «С началом реализации данной программы улучшились показатели платежного баланса и увеличились валютные резервы, что способствовало повышению экономического роста страны», - добавили они.

ЦБ Монголии прогнозирует, что к концу 2019 года валютные резервы Монголии достигнут 3,8 млрд, а к 2020 году - $4 млрд.

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