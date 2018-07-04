Китай опубликовал трехлетний план действий по улучшению качества воздуха

CA-NEWS (CA) - Госсовет КНР опубликовал трехлетний план действий по контролю над загрязнением атмосферы, закрепляющий график и дорожную карту работы по улучшению качества воздуха, сообщает во вторник, 3 июля Синьхуа.

Согласно плану, в целях «одержания победы в борьбе за голубое небо» будут приняты экономические, юридические, технологические и административные меры, которые будут реализовываться в скоординированном, систематическом и целенаправленном порядке.

В плане говорится, что к 2020 году выбросы диоксида серы и оксида азота должны сократиться на более чем 15 процентов по сравнению с уровнем 2015 года. В то же время, концентрация твердых частиц РМ2,5 - главного индикатора качества воздуха - в городах, не сумевших достичь требуемых показателей, должна сократиться на более чем 18 процентов против 2015 года.

Доля дней с «хорошим» воздухом в городах окружного уровня и выше должна составлять 80 процентов в год, а доля дней с сильным загрязнением - сократиться на более чем 25 процентов по сравнению с показателями 2015 года.

Главные усилия будут сконцентрированы на борьбе с загрязнением в регионе Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и граничащих с ним районах, а также в дельте реки Янцзы и в районах рек Фэньхэ и Вэйхэ.

После трехлетней реализации плана качество воздуха в стране и уровень удовлетворенности им населения должны значительно повыситься.

Для достижения поставленных целей власти должны оптимизировать промышленную структуру, продвигать чистую энергетику, развивать экологичный транспорт и усиливать региональную координацию на фоне других мер.

План требует крепкой политической поддержки, включая улучшение законодательства и законоисполнения, а также увеличение финансирования. Необходимо также усовершенствовать мониторинг окружающей среды и гарантировать информирование.

Китай выполнил все основные задачи, намеченные в пятилетнем плане по улучшению качества воздуха в 2017 году, однако вызовы продолжают существовать. Огромное количество городов по-прежнему нуждаются в улучшении качества воздуха.