Таджикское информационное агентство «Sugdnews» намерено подать в суд на Facebook

CA-NEWS (TJ) - 4 июля утром с официально зарегистрированной странички информационного агентства «Sugdnews» на Facebook пропали все ранее размещенные новости с ленты сайта www.sugdnews.tj. Агентство, при неблагополучном разрешении ситуации, намерено подать в суд на Facebook, отмечается в распространенном заявлении агентства.

О массовом бане сообщил директор агентства «Sugdnews» Бахманёр Надиров.

«С утра мне на телефон стали массово приходить сообщения о массовом удалении новостей Sugdnews с нашей официальной странички на Facebook», – говорит Бахманёр Надиров. – «Чуть позже выяснилось, что помимо новостей с официальной странички, удалены новости, которые наши корреспонденты или друзья делились на своих личных страницах».

На данный момент с Facebook исчезли сотни постов с новостями с сайта указанного агентства

При попытке поделиться записью в данной социальной сети, Facebook выдает следующее сообщение: «Мы удалили вашу публикацию, поскольку она похожа на спам». Далее Facebook предлагает ознакомиться с «нормами сообщества», несоблюдение которых, может привести к удалению публикаций. Однако не под одну из названных статей (насилие и преступное поведение, угрозы, опасные лица и организации и т.д.), публикации Sugdnews никак не подходят и поэтому остаются непонятными причины массового бана новостей сайта.

Попытки связаться с администраторами Facebook, пока также не увенчались успехом.

Хуршедджон Ниезов, учредитель «Центра журналистских расследований Таджикистана» и ИА Sugdnews, заявил, что обратился к коллегам как внутри страны, так и к экспертам из Украины, Казахстана и России с просьбой помочь решить ситуацию.

Пока результаты ни к чему не привели и, если выход не будет найден то, ИА Sugdnews намерено подать на Facebook в международные судебные инстанции.