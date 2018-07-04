РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Таджикское информационное агентство «Sugdnews» намерено подать в суд на Facebook

CA-NEWS (TJ) - 4 июля утром с официально зарегистрированной странички информационного агентства «Sugdnews» на Facebook пропали все ранее размещенные новости с ленты сайта www.sugdnews.tj. Агентство, при неблагополучном разрешении ситуации, намерено подать в суд на Facebook, отмечается в распространенном заявлении агентства.

О массовом бане сообщил директор агентства «Sugdnews» Бахманёр Надиров.

«С утра мне на телефон стали массово приходить сообщения о массовом удалении новостей Sugdnews с нашей официальной странички на Facebook», – говорит Бахманёр Надиров. – «Чуть позже выяснилось, что помимо новостей с официальной странички, удалены новости, которые наши корреспонденты или друзья делились на своих личных страницах».

На данный момент с Facebook исчезли сотни постов с новостями с сайта указанного агентства

При попытке поделиться записью в данной социальной сети, Facebook выдает следующее сообщение: «Мы удалили вашу публикацию, поскольку она похожа на спам». Далее Facebook предлагает ознакомиться с «нормами сообщества», несоблюдение которых, может привести к удалению публикаций. Однако не под одну из названных статей (насилие и преступное поведение, угрозы, опасные лица и организации и т.д.), публикации Sugdnews никак не подходят и поэтому остаются непонятными причины массового бана новостей сайта.

Попытки связаться с администраторами Facebook, пока также не увенчались успехом.

Хуршедджон Ниезов, учредитель «Центра журналистских расследований Таджикистана» и ИА Sugdnews, заявил, что обратился к коллегам как внутри страны, так и к экспертам из Украины, Казахстана и России с просьбой помочь решить ситуацию.

Пока результаты ни к чему не привели и, если выход не будет найден то, ИА Sugdnews намерено подать на Facebook в международные судебные инстанции.

print
  • АБР выделит Таджикистану $41 млн для улучшения водоснабжения
  • Китай и Узбекистан расширяют сотрудничество в текстильной промышленности
  • В Астане будет создана лаборатория по диагностике ДНК
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×