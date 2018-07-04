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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китайские пошлины на товары из США вступят в силу в полночь 6 июля, - Reuters

CA-NEWS (CA) - Торговые пошлины Китая на американскую продукцию стоимостью $34 миллиарда вступят в силу начиная с полуночи 6 июля по пекинскому времени, сообщил Reuters осведомленный источник в среду.

Вашингтон заявлял, что 6 июля введет пошлины на товары из Китая стоимостью $34 миллиарда, и Пекин пообещал принять ответные меры в тот же день.

Однако из-за 12-часовой разницы во времени между Китаем и США китайские пошлины начнут действовать раньше американских.

«Наши меры равнозначны, и это означает, что если США введут пошлины 6 июля, мы также введем пошлины 6 июля», - сказал источник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен говорить с журналистами.

«Срок введения всех этих мер начинается в полночь».

Таможенная служба КНР и министерство торговли не ответили на запросы Reuters о комментарии.

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