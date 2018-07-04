В Согдийской области прошла конференция по борьбе с экстремизмом и терроризмом

CA-NEWS (TJ) - Радикализация в обществе и вовлечение граждан в течения и движения исламских радикалов в Согдийской области в последние годы пошла на спад. Однако и сейчас сохраняется опасность вербовки жителей области в запрещенные партии и движения, передает Радио Озоди.

Об этом было сказано во время круглого стола, посвященного вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом. На конференции, которая прошла 2 июля в Гулистоне, приняли участие представители органов юстиции, правоохранительных органов, общественные организации и представители прессы.

Голиб Кодиров, заместитель отдела по борьбе с организованной преступностью по Согдийской области, отметил, что в этом году за совершение преступлений террористического и экстремистского характера задержано 100 жителей области, что вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По мнению силовика, положительную роль в профилактике радикализации общества сыграли проводимые правоохранительными органами встречи с жителями в регионах области по вопросам возвращения из «горячих точек» завербованных таджикских граждан и предотвращения вовлечения молодых жителей области в запрещенные группировки и организации.

Участники круглого стола отметили, что военное поражение группировки «Исламское государство» в Сирии и Ираке, задержание и вынос в отношении задержанных членов террористических и экстремистских групп судебных решений о длительных сроках лишения свободы, предостережение молодежи и их родных о последствиях вступления в ряды запрещенных в Таджикистане организаций и группировок, своевременные меры по недопущению и запрету деятельности религиозных радикальных организаций и движений способствовало тому, что степень вовлеченности граждан в ряды террористических и экстремистских организаций существенно уменьшилось.

В 2015 году в Таджикистане принята национальная стратегия по противодействию экстремизму и терроризму на 2016 - 2020 годы, которая определяет цели, задачи и основные направления государственной политики в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

Раъно Каримзода, начальник управления регистрации общественных объединений и политических партий министерства юстиции Таджикистана считает очень важным в профилактике терроризма и экстремизма «поднятие общего уровня правовых знаний у граждан и повышения религиозного воспитания, особенно у молодежи».

По официальным данным, более 1 тыс таджикских граждан участвовали в рядах запрещенной в Таджикистане группировки «Исламское государство», число погибших в боестолкновениях на территории Сирии и Ирака таджикистанцев превысило 150 человек. Ранее отмечалось, что только из одной местности в Исфаре – Чоркишлок – 20 человек, и некоторые из них вместе со своими семьями уехали в Сирию воевать на стороне террористических групп.