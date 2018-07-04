В Душанбе пройдет международная универсальная выставка «Таджикистан-2018»

CA-NEWS (TJ) - Международная универсальная выставка «Таджикистан-2018» состоится в ГК «Крхи Борбад» в городе Душанбе в августе текущего года. Инициатором проведения выставки выступает торгово-промышленная палата Таджикистана, сообщает Авеста.

Как ожидается, на международной универсальной выставке «Таджикистан-2018» свою продукцию представят как отечественные, так и зарубежные компании.

В частности, будут представлены продукция сферы энергетики, горной промышленности, машиностроения, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, здравоохранения, фармацевтики, лёгкой промышленности, туризма и других.

Площадь международной универсальной выставки «Таджикистан-2018», как предполагается, составит 1 тыс. квадратных метров.