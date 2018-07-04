РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Душанбе пройдет международная универсальная выставка «Таджикистан-2018»

CA-NEWS (TJ) - Международная универсальная выставка «Таджикистан-2018» состоится в ГК «Крхи Борбад» в городе Душанбе в августе текущего года. Инициатором проведения выставки выступает торгово-промышленная палата Таджикистана, сообщает Авеста.

Как ожидается, на международной универсальной выставке «Таджикистан-2018» свою продукцию представят как отечественные, так и зарубежные компании.

В частности, будут представлены продукция сферы энергетики, горной промышленности, машиностроения, металлургии, химической промышленности, сельского хозяйства, продовольствия, здравоохранения, фармацевтики, лёгкой промышленности, туризма и других.

Площадь международной универсальной выставки «Таджикистан-2018», как предполагается, составит 1 тыс. квадратных метров.

print
  • В Узбекистане с умершей 15 лет назад женщины потребовали "срочно явиться и оплатить штраф"
  • В Монголии установили 23-метровую статую Будды
  • В Улан-Баторе пройдет азиатская конференция по уменьшению опасности стихийных бедствий
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2018.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×