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  4 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан увеличил скорость подключения к международным интернет-каналам

CA-NEWS (UZ) - Скорость подключения к Интернету в Узбекистане достигла 140 Гбит/с. До конца года планируется увеличение пропускной способности международного Интернет-канала в 8-10 раз и довести до 1 Тбит/с, сообщили местные СМИ.

В Ташкенте на днях состоялось заседание Коллегии Мининфокома, в ходе которой подведены итоги развития ИКТ-сферы за I полугодие 2018 года, а также рассмотрены вопросы по привлечению иностранных инвестиций и реализации инвестиционных проектов в отрасли.

Отмечалось, что скорость подключения к международным Интернет-каналам достигла 140,034 Гбит/с, что в 1,5 раза больше, чем в начале 2018 года, когда этот показатель составлял 94,034 Гбит/с. Стоимость подключения к международному Интернет-каналу для операторов и провайдеров не изменилась и составляет 244958 сумов.

В ходе Коллегии особое внимание было уделено задачам, реализовать которые планируется в течение текущего года, в их числе увеличение пропускной способности международного Интернет-канала в 8-10 раз, довести до 1 Тбит/с.

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