После случаев насилия в детских домах Узбекистана установят видеокамеры

CA-NEWS (UZ) - Во всех детских домах и школах-интернатах после выявленных случаев насилия в Маргилане и Ташкентской области установят камеры, сообщают со ссылкой на Генеральную прокуратуру Узбекистана местные СМИ.

«Это резонансные дела, вопиющие факты. На сегодняшний день буквально по всем областям, по всем регионам проводятся проверки. Я не могу сказать, что это какие-то официальные проверки, но этот вопрос находится под особым контролем правоохранительных органов. Сейчас идет установка камер в детских домах и на сегодняшний день других подобных фактов выявлено не было. Следствие по двум этим фактам продолжается», – отметила пресс-секретарь Генпрокуратуры Сурайё Рахманова.

Ранее СМИ в Узбекистане сообщали о том, что должностные лица специализированной школы-интерната №78 Аккурганского района Ташкентской области обвиняются в сокрытии пропажи ребенка и создании условий, при которых некоторые воспитанницы в возрасте до 16 лет были вовлечены неизвестными лицами в антисоциальное поведение.

Напомним, что в декабре прошлого года сообщалось о том, что руководство и сотрудники дома милосердия №1 Маргилана обвиняются в хищении денег, выделенных государством и международными организациями, а также подозревается в сексуальном и физическом насилии в отношении воспитанников.