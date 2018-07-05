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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана 5-6 июля посетит Казахстан

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-6 июля 2018 года посетит Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию г. Астаны.

В рамках визита президент Узбекистана планирует провести ряд двусторонних встреч.

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