Президент Узбекистана 5-6 июля посетит Казахстан
- Узбекистан, политика
- 9:13, 05 июля 2018
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- Обновлено: 9:16, 05 июля 2018
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-6 июля 2018 года посетит Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 20-летию г. Астаны.
В рамках визита президент Узбекистана планирует провести ряд двусторонних встреч.