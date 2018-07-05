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  5 июля 2018
Центральноазиатская новостная служба
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Китайский инвестфонд стал акционером биржи Международного финансового центра Астаны

CA-NEWS (KZ) - Китайский инвестфонд Шелкового пути подписал документы для получения статуса акционера биржи Международного финансового центра Астаны (МФЦА). Соответствующее соглашение было подписано в среду в Астане, сообщает пресс-служба фонда.

МФЦА, начинающий в эти дни свою работу, ждет, что правительство Казахстана предоставит ему эксклюзивные права на проведение первичного размещения акций (IPO) крупных государственных компаний.

В случае если правительство согласится с предложением МФЦА, иностранные инвесторы, желающие получить доли в таких компаниях, как Казатомпром, Казахтелеком и авиаперевозчик Air Astana, смогут купить их только на Astana International Exchange (AIX) - финансовой площадке МФЦА.

Основные стратегические партнеры AIX - Шанхайская фондовая биржа, с которой заключено акционерное соглашение, и NASDAQ, которая предоставила технологическую платформу.

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