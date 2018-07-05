В Казахстан с официальным визитом прибыл наследный принц Абу-Даби

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, прибывшим в РК с официальным визитом.

Как сообщает пресс-служба Акорды, по завершении официальной церемонии встречи стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества и дальнейшего развития связей между двумя странами.

В ходе беседы Глава государства, отметив сложившиеся крепкие дружеские отношения между Казахстаном и ОАЭ, поблагодарил принца за совершаемый официальный визит.

«Благодаря теплым двусторонним отношениям развивается сотрудничество между бизнесом и государственными структурами наших стран. Объем торговли увеличился в два раза. Мы достигли договоренностей в области защиты инвестиций и налогообложения», - сказал президент.

Н.Назарбаев также остановился на вопросах дальнейшего осуществления проектов в сфере гидроэнергетики и строительства газохимического комплекса. Он подчеркнул актуальность проводимой ОАЭ работы по развитию науки и технологий, а также указал на эффективность внедрения безвизового режима между двумя странами.

В свою очередь наследный принц Абу-Даби отметил дружественный и тесный характер связей, установленных между государствами.

«У нас с вами налажены братские отношения. Мы считаем вас старшим братом, и мы уважаем ваш богатый жизненный опыт. 30 лет назад никто не ожидал тех изменений, которые произошли в Казахстане. Сегодня Казахстан – это страна-лидер, одно из ключевых государств в регионе. Все это достигнуто благодаря вашей мудрости и дальновидности», - сказал он.

Шейх указал на важность дальнейшего углубления двусторонних отношений и пожелал республике дальнейшего процветания и развития.

Н.Назарбаев подарил ему книгу его отца шейха Заида бен Султана Аль Нахаяна «Сила объединения», изданную в Казахстане, и вручил юбилейную медаль «20 лет Астане».

По итогам официального визита шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна были подписаны следующие двусторонние документы:

- Договор между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о передаче осужденных лиц;

- Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между Министерством культуры и спорта РК и Министерством культуры и развития знаний ОАЭ;

- Меморандум о сотрудничестве между Министерством информации и коммуникаций РК и Международным центром по дерадикализации «Сауаб».