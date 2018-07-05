Таджикистан располагает возможностью стать частью Шелкового пути, - председатель КСР

CA-NEWS (TJ) - Частный сектор должен сыграть ключевую роль в предпринимаемых усилиях по трансформации экономики Таджикистана в сторону «инновационно-индустриальной» модели, которая будет способствовать привлечению инвестиций, развитию инноваций и расширению экспорта. Для этого будет необходимо провести ряд важных реформ, нацеленных на модернизацию экономики Таджикистана и укреплению делового климата в стране, отмечают партнеры Таджикистана по развитию.

По их мнению, благоприятные внешние изменения (например, открытие доступа к крупным рынкам соседних стран) в сочетании со стратегическими решениями, принятыми для привлечения инвестиций в экспортную составляющую энергетического сектора, создали уникальное окно возможностей для преобразования экономики Таджикистана и налаживания условий для роста уровня занятости и более высоких заработных плат, передает Авеста.

Члены координационного совета по развитию (КСР) высказались в поддержку этой повестки социально-экономических преобразований, сформулированной в соответствии с национальной стратегией развития до 2030 года и целями устойчивого развития. Этим выводом поделились партнеры по развитию в ходе заседания национального совета развития – 2018, которое состоялось под председательством президента Таджикистана, Эмомали Рахмона.

«Преодолев изоляцию, образованную после обретения независимости, сегодня Таджикистан располагает исторической возможностью, чтобы заново стать частью наследия «Шелкового Пути», находясь на пересечении Центральной, Восточной и Южной Азии»– сказал председатель координационного совета по развитию Таджикистана, Ян-Петер Олтерс.

Для того чтобы Таджикистан смог извлечь выгоду из «цепочки благоприятных возможностей» – в виде инвестиций, экспорта и социально-экономического развития – необходимы соответствующие видение, мужество и приверженность к обеспечению возможностей для: финансирования государственных инвестиций в рамках стабильной и устойчивой макро-фискальной структуры; проведения дополнительных реформ с целью укрепления эффективных институтов; и укрепления доверия потенциальных инвесторов к тому, что Таджикистан действительно становится страной новых возможностей на пути к стремительному развитию, отмечают члены КСР.

Члены КСР, который состоит из 29 многосторонних и двусторонних организаций, и подразделений Организации Объединенных Наций, и правительство Таджикистана обсудили необходимость в ускорении усилий с целью улучшения макро- фискальной стабильности, налоговой политики и администрирования.