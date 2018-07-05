Экс-президент Армении вызван на допрос по делу о разгоне демонстантов

CA-NEWS (CA) - Экс-президент Армении Роберт Кочарян вызван на допрос в Специальную следственную службу по делу о событиях 1 марта в качестве свидетеля. Об этом в среду перед заседанием правительства заявил журналистам начальник Спецследственной службы Сасун Хачатрян, сообщают «Новости-Армения».

Во вторник экс-министр обороны Армении Макаэл Арутюнян был привлечен в качестве обвиняемого по делу о беспорядках 1-2 марта 2008 года в Ереване. После этого с СМИ появилась информация о том, что на допрос в Специальную следственную службу по данному делу вызван также и бывший президент Армении Роберт Кочарян.

«Роберт Кочарян вызван на допрос пока в качестве свидетеля», - заявил Хачатрян.

Он также заявил о том, что на допрос будут вызваны все бывшие высокопоставленные чиновники, которые могут представить важные сведения по событиям 1-го марта 2008 года.

«Мы не скованы ничем в вопросе вызова на допрос того или иного человека, и я надеюсь, что вы в этом уже успели убедиться», - заявил Хачатрян.

Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их, проводила с 20 февраля в центре Еревана митинги, выражая недовольство итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта 2008 года в беспорядки и столкновения митингующих с силами правопорядка, в результате которых погибли десять человек, свыше 200 были ранены.

72-летний Арутюнян в 1994-2007 гг. был начальником Главного штаба ВС Армении, в 2007-2008 гг. - министром обороны. В 2008 году он был назначен Саргсяном главным военный инспектором. Освобожден от этой должности в мае 2018 года после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении.

В 2008 году Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Армении Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Пашинян заявил о неизбежности раскрытия «дела 1 марта».