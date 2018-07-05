В Казахстане лица, ухаживающие за инвалидами I группы с детства, начнут получать пособия

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане с 1 июля введено новое пособие для лиц, осуществляющих уход за инвалидами I группы с детства. Об этом на пресс-конференции в Астане сообщила министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова.

По ее словам, пособия в размере порядка 30 тысяч тенге ($88) ежемесячно смогут получать более 14 тыс. семей.

Глава ведомства также напомнила, что в 2018 году внедрен новый формат оказания адресной социальной помощи, предусматривающий вовлечение трудоспособных членов малообеспеченных семей в содействие занятости. Так, за 5 месяцев получателями АСП стали около 72 тыс. семей, а средний размер пособия увеличился вдвое.

Министр коснулась и модернизации базового уровня пенсионного обеспечения, предусматривающего взаимосвязь выплат с трудовым стажем.

«Теперь пенсионная система будет полностью привязана к трудовому стажу. Повышение затронуло более 2 млн пенсионеров, из них порядка 1 млн человек теперь получают базовую пенсию в максимальном размере, а для 930 тыс. человек повышение составит от 37% до 81%. С учетом индексации пенсий на 6% с 1 января 2018 года средний размер базовой пенсии увеличился в 1,8 раза по сравнению с 2017 годом», – сказала М.Абылкасымова.