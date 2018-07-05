В России формируют группу учителей для работы в школах Таджикистана сроком на один год

CA-NEWS (TJ) - В Тульской области России формируются группы учителей, которые отправятся преподавать в школы Таджикистана, сообщает пресс-служба министерства образования области.

В настоящее время идет набор желающих поехать в Таджикистан в командировку сроком на один год.

По сообщению министерства, таджикская сторона обязуется обеспечить российским учителям бесплатное проживание в Таджикистане, оплату труда в школе на привычном для них уровне, а также компенсацию расходов на авиаперелет.

Проект подобного гуманитарного сотрудничества с Таджикистаном по направлению российских учителей для работы в школах республики был разработан министерством образования и науки России.