Трое граждан Украины пытались в Узбекистане ограбить банк

CA-NEWS (UZ) - Сотрудники управления внутренних дел Ташкента задержали преступную группу, в которую входило 3 граждан Украины. Злоумышленники пыталась ограбить частный «Ориент Финанс Банк». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на управление по связей со СМИ МВД Узбекистана.

«Трое преступников были задержаны во время попытки вскрыть депозитные ячейки банка с помощью специального оборудования», – уточнили узбекские правоохранители.

По данным МВД Узбекистана, один из членов преступной группировки 16 мая открыл депозитную ячейку в банке. Получив доступ к банку, злоумышленники тщательно изучили механизм обслуживания клиентов, действия охраны, работу камер слежения.

Отмечается, что злоумышленников поймали на месте преступления, когда те пытались вскрыть ячейки банка. По данному факту возбуждено уголовное дело, продолжаются следственные мероприятия.