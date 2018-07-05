Вице-премьер Малайзии обсудила с президентом Монголии дело об убийстве модели

CA-NEWS (MNG) - Вице-премьер Малайзии Дато Се Азаза Ван Исмаил, находящая в Улан-Баторе для участия в Азиатской конференции по уменьшению опасности бедствий, 4 июля нанесла визит вежливости 4 июля президенту Монголии Халтмагийну Баттулге, передает Montsame.

В начале встречи Баттулга пожелал госпоже Дато Се Азаза Ван Исмаил приятного времяпровождения в Монголии и выразил желание расширить двусторонние отношения и сотрудничество между Монголией и Малайзией. Он подчеркнул, что большие надежды возлагаются на справедливое решение малайзийского суда по делу об убийстве гражданки Монголии Ш.Алтантуяа в Малайзии и правительство Малайзии оказало содействие в данном вопросе.

Г-жа Дато Се Азаза Ван Исмаил сказала, что правительство Малайзии уделяет пристальное внимание этому вопросу и внимательно следит за процессом судебного разбирательства и о том, что она проинформирована о письме Баттулги, адресованному премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду.

Она рассказала о встрече премьера Махатхира Мохамада с отцом погибшей гражданки Монголии С.Шаарийбуу после того, как было получено письмо от президента Монголии, и отметила, что обратить внимание обеспечению принципа равенства всех перед законом и судом в ходе судебного разбирательства по данному вопросу. «По возвращению на родину намерена обсудить с премьером Махатхиром Мохамадом вопрос об ответе на ваше письмо»-сказала вице-премьер.