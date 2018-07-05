Цены на основные сельхозтовары останутся на низком уровне в течение 10 лет, - ФАО

CA-NEWS (UZ) - Мировое сельскохозяйственное производство неуклонно растет, уже достигнув рекордных уровней в 2017 году по большинству видов зерновых, мяса, молочных продуктов и рыбы и уровень запасов зерновых также достиг исторического максимума, согласно ежегодному докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).



Сельскохозяйственный прогноз ОЭСР-ФАО на 2018-2027 годы свидетельствует об ослаблении роста глобального спроса на сельскохозяйственные товары и продукты питания, а также о дальнейшем повышении производительности в этом секторе. В результате этого ожидается, что цены на основные сельскохозяйственные товары останутся на низком уровне в течение следующего десятилетия.

В докладе, представленном в Париже Генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа и Генеральным директором ФАО Жозе Грациану да Силвой, ослабление спроса объясняется замедлением темпов его роста в крупнейших странах с развивающейся экономикой и снижением глобальных темпов роста населения.

В докладе прогнозируется, что в течение ближайшего десятилетия мировое производство сельскохозяйственной продукции и рыбы вырастет примерно на 20%, но этот показатель будет в значительной степени варьироваться в разных регионах. Ожидается устойчивый рост в развивающихся регионах с более стремительным ростом населения, включая страны Африки к югу от Сахары, Южную и Восточную Азию, а также Ближний Восток и Северную Африку. Напротив, в развитых странах, особенно в Западной Европе, ожидается снижение темпов роста производства.

Ослабление глобального спроса сохранится в течение ближайшего десятилетия, чему будет способствовать снижение темпов роста населения, низкий уровень потребления на душу населения по основным продуктам питания и замедление роста спроса на мясную продукцию. Снижение роста спроса на мясные продукты приведет к замедлению спроса на зерновые и белковую пищу, используемую в качестве кормов для животных.

По мере замедления роста потребления и производства, темпы роста торговли сельскохозяйственными продуктами и рыбой, по прогнозам, сократятся в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Ожидается увеличение чистого экспорта из стран и регионов с обильными земельными ресурсами, главным образом, из Северной и Южной Америке. В странах с высокими темпами роста населения, в частности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Африке к югу от Сахары и в Азии, будет наблюдаться рост чистого импорта.

«Несмотря на то, что общий показатель экспорта из стран и регионов, обладающими обильными земельными ресурсами, будет расти, многие более бедные страны с растущим населением и ограниченными земельными ресурсами будут все в большей степени зависимы от импорта продовольствия, чтобы накормить население, - сказал Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гурриа. - Важно, чтобы экспортеры и импортеры работали в условиях открытой и предсказуемой торговой и политической среды».