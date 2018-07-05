Б.Сагинтаев назначил торгового представителя Казахстана в России

CA-NEWS (KZ) - Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев назначил Бауржана Сартбаева на должность торгового представителя РК в России.

По данным пресс-службы главы правительства, Б.Сартбаев родился в 1966 году в Караганде. В 1990 году окончил Карагандинский государственный университет, в 1997 году — Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования по специальностям правоведение и государственное управление.

Трудовая деятельность:

2000–2002 гг. — работал начальником юридического управления госпредприятия «Реабилитационный фонд» Министерства финансов РК;

2000–2002 гг. — заместитель директора ГУ «Финансовый центр» Министерства образования;

2003–2006 гг. — председатель правления дочерней компании «Казастыктранс»;

2006–2007 гг. представлял интересы Казахстана в Международном зерновом совете в Великобритании, участвовал в тендерах ООН;

2008–2012 гг. — председатель правления ТОО «Номад»;

2012–2013 гг. — заместитель директора фонда «Сары-Арка»;

2013–2015 гг. — заместитель директора РГП «Дирекция государственных резиденций» Управления делами президента РК.

С 2015 года по настоящее время занимал должность директора РГП «Дирекция государственных резиденций» УДП РК.