Полиция Великобритании назвала «Новичок» причиной нового отравления около Солсбери

CA-NEWS (CA) - Пара, госпитализированная в критическом состоянии в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, также была отравлена веществом группы «Новичок», сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию графства Уилтшир.

Расследование взял на себя контртеррористический отдел британской полиции. «Должен отметить, что пока мы не можем утверждать, что данное нервно-паралитическое вещество было произведено там же, где и то, которым отравили Скрипалей», - заявил глава контртеррористического управления полиции Лондона Нил Басу.

«Возможность того, что эти отравления связаны между собой, безусловно, будет одной из линий расследования», - добавил он.

При этом полицейский уточнил, что во время визита в Солсбери пара не приближалась к местам, которые были подверждены заражению после отравления Скрипалей.

45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс госпитализировали из их жилого дома вечером в субботу, 30 июня. Изначально врачи предполагали, что пострадавшие приняли дозу героина или кокаина.

Пробы, взятые у пострадавших, исследовали в правительственной химической лаборатории и пришли к выводу, что они подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Главный врач Англии Салли Дэвис заявила, что после отравления Скрипалей в марте этого года английские врачи выработали технику того, как справляться с подобными случаями заражения. «В настоящее время наша первоочередная задача состоит в заботе о пациентах и изучении обстоятельств, которые привели к их заражению, дабы оградить здоровье граждан от дальнейших угроз».

Министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид поблагодарил медиков и добавил, что мыслями он сейчас с пострадавшими. По его словам, инцидент стал продолжением «безумного и варварского нападения» на Скрипалей. Городок Эймсбери находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

